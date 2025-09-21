Prima sconfitta in campionato per la Virtus che cade due a uno a Padova

Padova – Virtus Entella 2-1

Gol: pt 45’Karic; st 7′ Bortolussi, 29′ Harder

Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli (36′ Villa), Fusi (25’st Harder), Crisetig (17’st Silva), Varas, Barreca (36′ st Favale); Bortolussi, Lasagna. In panchina: Mouquet, Sorrentino, Belli, Seghetti, Ghiglione, Di Maggio, Favale, Villa, Tumiatti, Buonaiuto. All.Andreoletti.

Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi (39’st Dalla Vecchia); Bariti (9’st Mezzoni), Karic (9’st Guiu), Nichetti, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti . In panchina: Del Frate, Rinaldini, Palomba, Lipani, Benali, Boccadamo, Portanova. All. Chiappella

Arbitro: Galipò di Firenze

Padova – La Virtus perde a Padova e finisce dopo un anno l’imbattibilita in campionato. Nell’undici iniziale di Chiappella ci sono quattro cambi rispetto a Domenica scorsa. Il Padova parte forte e colpisce il palo con Fusi al 9′, ma la Virtus prende presto le misure dell’ avversario e al 45’passa in vantaggio, grazie ad un preciso tiro dal limite di Karic. Ad inizio ripresa l’episodio chiave: punito con il rigore un contatto in area tra Tiritiello e Sgarbi, il difensore rimedia il secondo giallo e viene espulso. Dal dischetto Bortolussi riporta il match in parità. Al 74′ vantaggio Padova con un gran tiro da fuori di Harder. Nel finale la Virtus rimane in nove per un infortunio alla spalla di Guiu a cambi esauriti. La Virtus rimane ferma a quota cinque in classifica. Sabato prossimo ad Avellino.