Ricercatrice di funghi cade nel bosco e muore all’ospedale

Cuneo (Ansa) –Una donna di 60 anni, residente a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, è morta ieri sera dopo una caduta in un ripido versante di un canalone nel vallone di San Bernolfo, sopra Vinadio, a 1.635 metri di quota, in alta valle Stura, nel Cuneese. La donna si trovava in zona per cercare funghi insieme al cognato, che ha dato l’allarme non vedendola rientrare. Le ricerche, scattate in serata, hanno impegnato squadre del Soccorso alpino piemontese, dei Vigili del fuoco (nucleo Saf, speleo alpino fluviale) e della Guardia di finanza. La donne è stata individuata e raggiunta in un canalone laterale: al momento del ritrovamento era cosciente ed è stato fatto intervenire l’elicottero del 118, poco dopo le 22, abilitato al volo notturno. La donna è però deceduta in breve tempo, a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.