Sfortuna per la Novipiu che perde all’ultimo contro Omegna

Paffoni Fulgor Basket Omegna – Novipiù Monferrato Basket 81-78 (26-21/14-17/18-23/23-17)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Misters 21, Balanzoni 17, Gay 13, Baldini 11, Dimeco 8, Casoni 8, Voltolini 3, Angelori 0, Trapani 0, Caramelli 0. Coach Eliantonio

Monferrato Basket : Rupil 20, Marcucci 12, Martinoni 11, Zangheri 10, Guerra 9, Caglio 8, Osagie 3, Iacorossi 3, Dia 2, Mossi 0, Basta 0, Flueras n.e. Coach; Corbani

Gravellona Toce – A Gravellona Toce la Novipiù Monferrato Basket cede di misura alla Paffoni Fulgor Omegna, al termine di una partita intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. Coach Corbani sceglie di partire con il quintetto formato da: Guerra, Rupil, Zangheri, Marcucci e Martinoni. Alla Novipiù resta l’amaro in bocca per una vittoria sfumata per un soffio, ma non mancano i segnali positivi: il coraggio, la determinazione e la crescita di un gruppo che ha dimostrato di potersela giocare fin da subito anche in campi ostici. Partono meglio gli ospiti con le triple di Zangheri e Rupil ma nella seconda parte di quarto Omegna mette il naso avanti. Gara equilibrata, Monferrato gestisce le energie con profonde rotazioni. Si va all’ intervallo 40-38. Nel terzo periodo la reazione Rossoblù: I ragazzi confezionano un break importante che vale il più nove, suggellato dalla tripla di Guerra. La partita resta viva e vibrante, con Rupil sugli scudi ben supportato da Marcucci e Martinoni, garanzia di solidità sotto canestro. Nel finale è però Omegna a trovare l’allungo decisivo, con il capitano Balanzoni protagonista della giocata che chiude i conti. Alla sirena il tabellone recita 81-78 per i padroni di casa. Domenica prossima il campionato farà tappa a Casale dove il Rossoblù ospiteranno Treviglio nella seconda giornata