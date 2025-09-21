Vittoria per la Pro Vercelli nel derby con il Novara

Novara – Pro Vercelli 0-1

Gol: pt 45′ Sow

Novara (4-4-2): Boseggia; D’Alessio (11’st Lanini), Bertoncini, Lorenzini, Agyemang ( 25’st Dell’Erba); Valdesi, Collodel, Malaspina (11’st Ranieri), Basso (36’st Arboscello); Donadio, Da Graca. In panchina: Rossetti, Raffaeli, Citi, Ledonne, Khailoti, Foti, Deseri, Cortese.All. Zanchetta

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Caroso ( 29’st Pino); Iotti, Huiberts (40’st Ronchi), Burruano ( 40’st Emmanuello); Akpa Akrpro (19’st Ouseynou), Comi, Sow (28’st Marchetti). In panchina: Passador, Lancellotti, Thiam, Coppola, Tarantola, Fofana. All. Santoni

Arbitro: Cerbasi di Arezzo

Novara – Derby amarissimo per il Novara , che rinvia ancora la prima vittoria in campionato e subisce la seconda sconfitta della stagione, col medesimo punteggio (1-0) del precedente stop in Coppa Italia ad Agosto, con la Juventus U23. Non bastano le assenze dei difensori Cannavaro e Ghiringhelli, del centrocampista Di Cosmo, delle punte Morosini e Perini per giustificare un ko che deve far riflettere. Meglio in avvio le bianche casacche, che sfiorano il vantaggio con la specialità della casa, due colpi di testa di capitan Comi, il secondo sul palo esterno dopo l’uscita a vuoto del portiere Boseggia. Poi arriva la rete di Asane Sow che si mette in proprio, sfonda a sinistra e conclude, respinge Lorenzini, riprende l’attaccante italo-senegalese che con un rasoterra sul primo palo sorprende Boseggia. Al triplice fischio dell’aretino Cerbasi sono i giocatori della Pro Vercelli che vanno sotto la curva sud a raccogliere gli applausi dei 350 fedelissimi al seguito, mentre i giocatori del Novara incassano la contestazione dei tifosi Azzurri.