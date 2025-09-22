Pareggio a reti bianche tra Acqui e Pro Villafranca

Villafranca d’Asti (Pro Villafranca – Acqui) 0-0 – Finisce senza reti la sfida tra Pro Villafranca e Acqui, gara valida per il campionato di Eccellenza. L’Acqui torna da Villafranca con un punto prezioso, al termine di una sfida intensa e combattuta contro la Pro Villafranca. Sul difficile terreno del Villapark, i ragazzi dell’Acqui hanno lottato con carattere e determinazione, conquistando uno 0-0. n avvio di ripresa l’episodio che poteva cambiare l’inerzia: Derelitto rimedia il secondo cartellino giallo e lascia il Villafranca in dieci uomini. L’Acqui prova ad approfittarne con alcune conclusioni dalla distanza, ma Barmaz si fa trovare pronto. La squadra di casa, nonostante l’inferiorità numerica, difende con ordine fino al triplice fischio.

Pro Villafranca – Acqui 0-0

Pro Villafranca: 1 Barmaz, 2 Derelitto, 3 Espinoza, 4 Idahosa, 5 Di Savino, 6 Venturello (60′ Rosso), 7 Brusa (70′ Neri), 8 Gennari, 9 Labardo, 10 Bacco (80’Guida), 11 Kankam. In panchina: 12 Ichou, 13 Andrione, 14 Fasano, 9 Bandirola, 18 Tine. All. Bosticco.

Acqui: 1 Rosti, 2 Badano, 3 Martino (60′ Contrafatto), 4 Serhiienko, 5 Ventre, 6 Verdese, 7 Mazzarello, 8 Biglia A., 9 Atomei (60′ Gilardo), 10 Biglia G., 11 Saviozzi (80′ Hysa). in panchina: 12 Bello, 14 Ablahna, 15 Anguiletti, 16 El Hiimi, 18 Cadario,20 Martino. All. Malvicino.

Arbitro: Biasiol di Nichelino.