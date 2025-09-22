Tre sconfitte su tre per l’Ovadese

Ovadese – Fossano Calcio 0-2

Gol: pt 6′ Marchisone, 32′ Rossi

Ovadese: 1 Gaione, 5 Bianchi, 4 Mendolia, 8 Bosic, 7 Margaglio, 6 Sciutto (30′ Genocchio), 3 Bonicco, 2 Visentin (82′ Forno), 10 Campazzo, 11 Agostini, 9 Amendola. In panchina: 12 Tamburelli, 13 Fissore, 15 Allemani, 16 Giangrasso, 17 Ferrari, 19 Romei, 20 Casone. All. Carosio

Fossano Calcio: 1 Fazio, 2 D’Ippolito, 3 Bernardon, 4 Reymond, 5 Marchetti, 6 Cerruti (50′ Barbero), 7 Anagramo, 8 Bosio. (72′ Tals), 9 Gallesio, 20 Marchisone, 11 Rossi. In panchina: 12 Serra, 13 Gironda, 14 Milan, 15 Traore. All. Fresia

Ovada – Rimane ancora a secco l’Ovadese. Nella terza giornata di campionato i padroni di casa vanno ko con il Fossano che capitalizza le occasioni nella prima parte della contesa. Primo tempo in cui l’Ovadese va sotto di due gol con le reti di Marchisone e Rossi. Nella ripresa i ragazzi di Carosio alzano il baricentro e il ritmo ma senza trovare le giuste soluzioni. Domenica prossima sarà di scena sul campo della Luese.