Trionfa Verstappen nel Gp di Azerbajan

Gp Azerbajan – Verstappen vince il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1 nella gara inaugurata dall’incidente del leader del campionato Piastri che ha riaperto la lotta iridata con Norris, 7° al traguardo. Protagonisti della corsa di Baku George Russell capace di prendersi la seconda posizione grazie ad una perfetta strategia e, soprattutto, Carlos Sainz che chiude terzo e con una solidissima prestazione riporta la Williams sul podio. Prestazione da incorniciare anche per Liam Lawson che, pur perdendo la battaglia per la quarta posizione con il rookie italiano Kimi Antonelli, ha portato a casa un fantastico quinto posto regolando con la sua Racing Bulls la più quotata Red Bull di Yuki Tsunoda e la McLaren di Norris. Gara anonima per le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che dopo l’iniziale tentativo di rimonta si sono poi arenati ai margini della zona punti facendo i conti con gli evidenti limiti della monoposto.

Ordine d’arrivo

Verstappen (Red Bull)

Russell (Mercedes) +14.609

Sainz (Williams) +19.199

Antonelli (Mercedes) +21.760

Lawson (Racing Bulls) +33.290

Tsunoda (Red Bull) +33.808

Norris (McLaren) +34.227

Hamilton (Ferrari) +36.310+

Leclerc (Ferrari) +36.774

Hadjar (Racing Bulls) +38.982

Classifica piloti Oscar Piastri – 324 punti Lando Norris – 299 Max Verstappen – 255 George Russell – 212 Charles Leclerc – 165 Lewis Hamilton – 121 Kimi Antonelli – 78 Alex Albon – 70 Isack Hadjar – 39 Nico Hulkenberg – 37