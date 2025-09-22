Gp Azerbajan – Verstappen vince il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1 nella gara inaugurata dall’incidente del leader del campionato Piastri che ha riaperto la lotta iridata con Norris, 7° al traguardo. Protagonisti della corsa di Baku George Russell capace di prendersi la seconda posizione grazie ad una perfetta strategia e, soprattutto, Carlos Sainz che chiude terzo e con una solidissima prestazione riporta la Williams sul podio. Prestazione da incorniciare anche per Liam Lawson che, pur perdendo la battaglia per la quarta posizione con il rookie italiano Kimi Antonelli, ha portato a casa un fantastico quinto posto regolando con la sua Racing Bulls la più quotata Red Bull di Yuki Tsunoda e la McLaren di Norris. Gara anonima per le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che dopo l’iniziale tentativo di rimonta si sono poi arenati ai margini della zona punti facendo i conti con gli evidenti limiti della monoposto.
Trionfa Verstappen nel Gp di Azerbajan
Ordine d’arrivo
Verstappen (Red Bull)
Russell (Mercedes) +14.609
Sainz (Williams) +19.199
Antonelli (Mercedes) +21.760
Lawson (Racing Bulls) +33.290
Tsunoda (Red Bull) +33.808
Norris (McLaren) +34.227
Hamilton (Ferrari) +36.310+
Leclerc (Ferrari) +36.774
Hadjar (Racing Bulls) +38.982
Classifica piloti
Oscar Piastri – 324 punti
Lando Norris – 299
Max Verstappen – 255
George Russell – 212
Charles Leclerc – 165
Lewis Hamilton – 121
Kimi Antonelli – 78
Alex Albon – 70
Isack Hadjar – 39
Nico Hulkenberg – 37
Classifica costruttori
McLaren – 623 punti
Mercedes – 290
Ferrari – 286
Red Bull – 272
Williams – 101
Racing Bulls – 72
Aston Martin – 62
Sauber – 55
Haas – 44
Alpine – 20