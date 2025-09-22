Vittoria in rimonta per Basket Torino su Cividale

Reale Mutua Torino Basket – Gesteco Cividale 83-74 ( 14-28/ 14-15/ 30-20/25-11)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 30 (12/17, 0/1), Federico Massone 15 (2/5, 1/4), Lorenzo Tortu’ 15 (1/2, 3/6), Macio Teague 13 (4/7, 1/5), Giovanni Severini 6 (0/0, 2/3), Matteo Schina 3 (0/1, 0/3), Umberto Stazzonelli 1 (0/2, 0/0), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Marco Cusin 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Coach Moretti

UEB Gesteco Cividale: Francesco Ferrari 19 (6/10, 1/3), Lucio Redivo 16 (5/9, 1/6), Martino Mastellari 15 (1/3, 4/6), Leonardo Marangon 7 (2/6, 1/1), Alessandro Amici 7 (0/2, 2/3), Luca Cesana 5 (1/2, 1/1), Eugenio Rota 3 (1/3, 0/5), Matteo Berti 2 (1/4, 0/0), Alessandro Ferrari 0 (0/0, 0/0), Peter Devetta 0 (0/0, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0). Coach Bonetti

Asti – Partenza da incubo, riscattato con una grande rimonta per la Reale Mutua Basket Torino che inizia il campionato con una vittoria in casa contro la UEB Gesteco Cividale dopo aver rimontato uno scarto di 20 punti. Dopo un avvio timido, quasi timoroso, dei torinesi contro i friulani (una delle squadre più solide del campionato nonostante l’assenza di Deshawn Freeman) è stato poi ribaltato dalla reazione nella seconda metà di gara, con le triple di Tortù e Severini a infiammare il Pala Gianni Asti e poi un Robert Allen da 30 punti a mettere il punto esclamativo.