Il Milan batte 3-0 il Lecce e vola agli ottavi di Coppa Italia

Milano ( Milan – Lecce 3-0) – Il Milan accede agli ottavi di Coppa Italia grazie alla vittoria sul Lecce per 3-0. Il match vive la prima scintilla al 18′: espulso Siebert per un intervento in ritardo su Nkunku al limite dell’area. L’attaccante del Milan si era inserito bene e stava andando verso la porta. Inizialmente era stato estratto solo il giallo, dopo la revisione il direttore vara ha cambiato il cartellino in rosso. Al 21’vantaggio Milan: lancio lungo della difesa per Bartesaghi che la mette in mezzo per Gimenez che non sbaglia .Un gol importante che lo sblocca dopo un periodo difficile. Al 30′ traversa di Rabiot: ottima azione del Milan che porta al traversone da fascia a fascia, con Saelemaekers che crossa per Rabiot, il francese ci arriva in scivolata e prende la traversa. Primo tempo che si chiude sull’1-0. Al 51′ il Milan trova il raddoppio: angolo battuto corto da Bartesaghi che vede sul secondo palo tutto solo Nkunku, l’ex Chelsea in mezza rovesciata la mette alle spalle del portiere. Al 65′ il tris: Loffus – Check allarga per Fofana che mette un bel pallone in mezzo dove si infila Pulisic che segna.