Immigrazione clandestina: 12 “alloggiati” in condizioni disumane”

Canelli (AT) – In una cascina tra le colline canellesi fra un turno e l’altro nelle vigne alloggiavano stipate 12 persone, lavoratori neri.

Sono intervenuti i Carabinieri di Canelli che dopo l’ispezione hanno denunciato il proprietario dell’immobile – un italiano – per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e del titolare di una cooperativa di braccianti (straniero) segnalato per caporalato. Sette occupanti della cascina sono risultati irregolari e sono stati denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia. Adesso, i militari sono a caccia degli sfruttatori dei braccianti.

Dalle indagini è emerso che il proprietario dell’immobile era consapevole del fatto che i braccianti abitassero nella sua struttura. E lo facevano in condizioni terribili: materassi buttati a terra tra la spazzatura, bagni, se così si possono definire, lontani da qualsiasi concetto di igiene. Non andava meglio in quella che in un normale contesto si dovrebbe chiamare cucina, dove anche oggetti del più banale quotidiano come una caffettiera sembravo fuori contesto. Per disfarsi delle cataste di spazzatura che i migranti stessi producevano, la soluzione era bruciare tutto nel cortile. Un ambiente del tutto privo delle condizioni minime di abitabilità e igiene. Durante i controlli sono state trovate anche alcune dosi di hashish e marijuana. L’area adesso è sotto sequestro e i carabinieri forestali di Bubbio stanno procedendo agli accertamenti nell’area, oltre ad aver già elevato diverse sanzioni per l’abbandono dei rifiuti e la violazione delle norme sull’ambiente.

L’operazione è nata grazie ai controlli dell’Arma e dell’ispettorato del lavoro, che ogni anno si concentrano in particolare in aree come quella di Canelli, fra le più ricche di vigne e che quindi necessità di molta manodopera per far fronte all’impegno della vendemmia.