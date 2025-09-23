Ragazzino vittima di una bravata, lotta fra la vita e la morte all’ospedale di Alessandria

Alessandria – È stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria l’adolescente di 14 anni che ieri pomeriggio lunedì 22 settembre verso le cinque, alla stazione ferroviaria di Novi Ligure, è rimasto folgorato dopo aver toccato accidentalmente i cavi della linea elettrica di alimentazione dei treni. Secondo i primi riscontri di Polfer si sarebbe arrampicato sul tetto di una carrozza ferroviaria merci per recuperare una scarpa, entrando in contatto con la rete elettrica. Sbalzato dal vagone è caduto sul binario e poi assistito dai sanitari del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Attualmente è ricoverato nel reparto infantile della Rianimazione.