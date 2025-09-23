Bra ( Bra – Livorno 0-1)- Seconda sconfitta consecutiva per il Bra che non riesce a rialzarsi dopo aver perso Domenica scorsa contro il Gubbio. La partita parte in equilibrio, nessuna delle due formazioni domina nel possesso della sfera. Una sola conclusione su calcio d’angolo del Livorno. Al 14′ primo squillo ospite: Hamlili conclude dalla distanza, rasoterra che rimbalza velenoso a pochi metri dal palo difeso da Franzini. 1′ più tardi di nuovo Livorno: Cioffi supera due avversari in dribbling e si invola sulla fascia sinistra. Passaggio per Marchesi che controlla e tira puntando il primo palo, palla fuori. Al 20′ rigore per il Livorno: contatto tra Marchesi e Chiesa. L’attaccante anticipa il difensore su un pallone sporco, trovando il contatto. Dionisi implacabile dagli undici metri trova il vantaggio. Sul finale della frazione si fa vedere il Bra: colpo di testa di Sinani finisce sul fondo. Nel secondo tempo la musica non cambia sempre il Livorno pericoloso: prima ci prova ancora Dionisi poi è il turno di Biondi da fuori. Ancora da rimandare la prima vittoria stagionale per la squadra di Nistico’.

Bra – Livorno 0-1 Serie C

Gol: 20′ Dionisi

Bra (3-5-2): 1 Franzini; 31 De Santis, 5 Chiesa (46′ Lionetti), 6 Sganzerla; 72 Cucciniello, 47 La Marca (68′ Di Biase) , 77 Brambilla (65′ Tuzza), 10 Pautassi; 92 Baldini, 11 Sinani, 21 Minaj. In panchina: 22 Renzetti, 3 Rottensteiner, 4 Cannistra’, 19 Sammouni, 20 Morfeo, 25 Corsi, 27 Campedelli, 28 Dimatteo, 36 Rebuffi, 55 Nesci, 80 Chiabotto, 99 Chianese. All. Cannistra’

Livorno (4-2-3-1): 22 Ciobanu; 2 Gentile (56’Antoni) , 26 Noce, 15 Ghezzi (71’Baldi), 77 Mawete; 28 Hamlili, 4 Odjer (46’Welbeck); 70 Cioffi (61’Panaioli), 95 Marchese, 14 Biondi; 9 Dionisi (80”Panattoni). In panchina; 1 Tani, 5 Nwachukwu, 11 Malva, 13 Di Carmine, 16 Calvosa, 20 Haveri, 23 Marinari, 55 Peralta. All. Formisano

Arbitro: Abdoulaye di Treviglio