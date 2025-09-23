Secondo successo di fila per la Juve U23 , battuta la Torres 2-1

Alessandria ( Juventus U23 – Torres 2-1)-Ancora una vittoria in pieno recupero per la Juve, secondo successo dopo quello di Domenica a Pineto. La prima occasione per la Juve all’8: appoggio al limite di Vacca per l’accorrente Faticanti che calcia con il piattone destro sul primo palo, palla che sibila il palo alla sinistra di Petriccione. Al 17′ risponde la Torres: incursione in area Di Stefano che trova la pronta respinta di Scaglia sul diagonale seguente che gli nega la gioia del gol. Al 20′ altra occasione con Bertran: Di Stefano batte corto per Brentan, che lascia partire un cross dalla trequarti che quasi beffa Scaglia, bravo a smanacciare in angolo. Meglio la Torres nel primo tempo che crea e si rende pericolosa dalle parti di Scaglia. Al 48′ passa la Torres: Lunghi mette in mezzo un cross teso, Rouhi allontana sui piedi di Sala che becca nell’area piccola Musso, che in spaccata batte Scaglia per l’1-0 Torres. Al 52′ i sardi rimangono in 10′: palla in profondità per Vacca con Petriccione che esce fuori dall’area e tocca con le mani : per il portiere è cartellino rosso. Al 71′ pareggio Juve: Macca sfrutta una respinta di pugno del portiere e dal limite dell’area lascia partire un destro rasoterra che si insacca in porta. Prossimo impegno per la Juve sabato in trasferta con la Sambenedettese. Al 90’i Bianconeri vincono il match: dalla bandierina Puczka trova al centro la testa di Felipe che batte il portiere.

Juventus U23 – Torres 2-1 Serie C

Gol: 48’Musso, 71′ Macca, 90 Felipe

Juventus U23 (3-4-2-1):S.Scaglia;40Rouhi(75’Puckza) 23 F.Scaglia, 4 Felipe; 26 Pagnucco (60’Turco) , 5 Macca, 16 Faticanti, 15 Savio (59’Deme) ; Anghele’ ( 75’Pugno), 19 Vacca; 17 Guerra. In panchina: 22 Mangiapoco, 29 Fuscaldo, 8 Owusu, 9 Serigne, 18 Brugarello, 24 Van Arle, 25 Makiobo, 31 Martinez, 32 Turicchia. All. Brambilla

Torres (3-4-2-1): 1 Petriccione; 5 Biagetti (46′ Fabriani), 14 Idda, 3 Mercadante; 6 Nunziatini, 4 Brentan (46′ Giorico), 16 Sala, 77 Zecca; 7 Di Stefano (56′ Marano), 20 Lunghi (63′ Dumani) ; 9 Musso (81’Diakite) . In panchina: 12 Stangoni, 8 Masala, 21 Carboni, 25 Bonin,27 Zambataro, 70 Starita. All. Pazienza

Arbitro: Palmieri di Brindisi