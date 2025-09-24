Altra sconfitta per il Derthona, stavolta contro il Ligorna

Derthona – Ligorna Calcio Serie D 0-2

Tortona ( Derthona – Ligorna 0-2) – Terza sconfitta consecutiva, seconda casalinga per il Derthona che dopo la bella prestazione della prima giornata contro il Club Milano sembra essersi un pò perso. Dopo una bella mezz’ora il Derthona subisce la rete di Tiana alla prima vera occasione per gli ospiti, il Derthona comanda il gioco ma non concretizza Vantaggio Ligorna al 35′: ci pensa Tiana con una conclusione al termine di un’azione personale a portare avanti il Ligorna. l gol, piuttosto immeritato per quanto visto fino a quel momento, cambia completamente l’inerzia della partita: i gialli tengono sempre più spesso il possesso palla e sfiorano almeno a livello di costruzione il raddoppio in un paio di occasioni mentre il Derthona sembra smarrito tanto che ci vuole un miracolo di Cizza su Musto al 39′ per evitare il tracollo. I sei minuti di recupero concessi dall’arbitro paiono veramente pochi visto anche l’intervento dei medici per Scannapieco, ma il Derthona ci crede e solo una svista difensiva costa il raddoppio del Ligorna con Pastore bravissimo a tenere palla fino a trovarsi solo di fronte a Cizza e segnare il gol che di fatto chiude la gara.

Gol: pt 35′ Tiana; st 49′ Pastore

Derthona (3-5-2): Cizza; Daffonchio, Marcaletti, Gilli; Nobile (21’st La Cava), Perez (40′ st Taverna), Gerbino (1’st Buongiorno), Gerbino, Gagliardi Torriero (1’st Tocila);Scalzi, D’Antoni. In panchina Mandrino, DIsegni, Robotti, Patti, Arcidiacono. All.Buttu.

Ligorna (4-3-2-1): Corci; Tiana (34’st Vassallo), Dellepiane, Sabbione, Scannapieco (22’st Lurani); Piredda, Miccoli, Carlini; Pastore, Busto (13’st Vitali); Rosa (22’st Costantino). In panchina Rodriguez, Vernetti, Moramarco, Colombo, Zenati. All.Pastorino

Arbitro: Copelli di Mantova