Anche il Como accede agli ottavi, battuto 3-0 il Sassuolo

Como – Sassuolo Coppa Italia 3-0
Como ( Como – Sassuolo 3-0) – Si aprono le porte degli ottavi di Coppa Italia anche per il Como che liquida il Sassuolo per 3-0. In vantaggio dopo 2’il Como: J. Rodriguez con un tiro di destro da dentro l’area fulmina il portiere nell’angolino basso. Al 24’il raddoppio: Douvikas con un colpo di testa da dentro l’area mette la palla sotto la traversa. Sul finale del primo tempo il Como la chiude: J.Rodriguez calcia forte in area e la palla complice una deviazione entra in porta. Nel secondo tempo è pura amministrazione per i padroni di casa che, nonostante il vantaggio ampio, non concedono nulla.
Gol: pt 2′ J.Rodriguez, 24 Douvikas, 41′ J.Rodriguez
Como (4-2-3-1): 1 Butez; 18 Moreno, 2 Kempf, 5 Goldaniga, 27 Posch (46′ Vojvoda); 33 Da Cunha, 6 Caqueret; 17 J. Rodriguez (46’Kuhn), 20 Baturina ( 84′ Cerri), 42 Addai (78’Addai); 11 Douvikas (46’Morata). In panchina: 54 Papaciolli, 10 Paz, 23 Perrone, 14 Ramon, 8 S.Roberto, 34 Carlos, 28 Smolcic, 3 Valle, 22 Vigorito,44 Cavlina. All. Fabregas.
Sassuolo (4-3-3): 13 Turati; 15 Pierangnelo ( 70’Walukiewicz) 5 Cande, 19 Romagna, 25 Coulibaly; 11 Boloca,35 Lipani, 44 Iannoni; 20 Fadera (70’Pierini), 9 Cheddira (69’Moro) , 7 Volpato (69′ Thorsvedt) In panchina: 3 Doig, 90 Kone, 80 Muharemovic, 26 Odenthal, 12 Satalino, 40 Vranckz, 16 Zacchi. All. Grosso
Arbitro: Turrini