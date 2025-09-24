Il Parma batte lo Spezia ai rigori

Parma – Spezia Coppa Italia

Parma (Parma – Spezia 2-2 (4-3 d.c.r) – Termina ai rigori la sfida tra Parma e Spezia valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Trionfa il Parma che avanti 2-1 e’ riacciuffato nei minuti finali dallo Spezia grazie al gol di Lapadula. Al 26′ i ducali passano: Britschgi tira di destro da fuori area, palla indirizzata all’angolino destro alle spalle del portiere. Nel finale del primo tempo prima pareggia lo Spezia e poi ripassa nel recupero il Parma. All’82’ Lapadula ristabilisce la parità mandando la sfida ai rigori. Gli errori di Lapadula e Soleri permettono al Parma di raggiungere gli ottavi della competizione.

Gol: pt 26′ Britschgi, 44′ Aurelio, 45′ Pellegrino, 82′ Lapadula.

Parma (3-5-2): 31 Suzuki; 3 Ndiaye, 37 Mariano Troilo, 15 Del Prato (46′ Circati); 18 Lovik, 22 Sorensen (46′ Plicco), 24 Ordonez, 8 Estevez (70′ Keita), 27 Britschgi; 9 Pellegrino, 7 Benedyczak (73′ Cutrone). In panchina: 11 Almqvist, 19 Begic, 10 Bernabe, 40 Corvi, 72 D’Intino, 21 Oristanio, 66 Rinaldi, 63 Trabucchi, 14 Valeri. All. Cuesta

Spezia (3-1-4-2): 1 Sarr; 6 Felipe Jack; 15 Cistana, 26 Onofri; 8 Nagy; 31 Aurelio (70′ Beruatto), 34 Comotto, 29 Cassata (57′ Kouda), 32 Vignali (70′ Candela); 99 Vlahovic, 9 Artistico (57′ Lapadula). In panchina: 20 Di Serio, 5 Esposito, 77 Lorenzelli, 16 Loria, 12 Mascardi, 37 Mateju, 55 Hristov, 27 Soleri. All. D’Angelo

Arbitro: Mucera