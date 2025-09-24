Muore nella notte fungaiolo mentre cerca funghi

Trontano (VCO) – È stato trovato stamane il cadavere del fungaiolo di 58 anni scomparso da casa ieri pomeriggio. Ha perso la vita mentre cercava funghi nei boschi sopra Trontano, nel Verbano-Cusio-Ossola. La vittima era di Dormelletto (Novara). Nella serata di ieri i soccorritori avevano individuato l’area dove si presumeva si trovasse l’uomo, grazie al sorvolo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco dotato di tecnologia Imsi Catcher, ma a causa delle condizioni meteo non era stato possibile avvicinarsi alla zona. Le ricerche, a cui hanno preso parte soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e protezione civile, erano ripartite alle prime luci del giorno e in breve è stato ritrovato il cadavere.