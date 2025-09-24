Muore un ciclista per un malore mentre pedala

Vigevano (PV) – Ritrovato nei giorni scorsi senza vita, in una risaia, lungo la strada provinciale tra VIgevano e Gravellona Lomellina, un uomo residente a Vespolate. Si tratta di un 67 enne, Gabriele Trevisan, morto mentre pedalava probabilmente per un malore. ma sarà l’autopsia ad accertarlo. Ad avvistare il corpo senza vita dell’uomo sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato le Forze dell’Ordine intorno alle 13 di ieri. Sul posto i Carabinieri e il personale del 118 che ha provato a rianimarlo senza successo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.