Pareggio per 1-1 tra Asti e Valenzana

Asti – Valenzana Calcio Serie D 1-1

Asti ( Asti – Valenzana 1-1) – Finisce 1-1 al Censin Bosia di Asti tra i Galletti e la Valenzana Mado, nella quarta giornata del Girone A di serie D. Dopo il vantaggio ospite di Saidi nel primo tempo, arriva nella ripresa la seconda rete di catania in maglia Asti dopo quella con il Saluzzo in Coppa Italia. Al 6′ occasione per l Valenzana: Montini colpisce la traversa da buona posizione. Quattro giri di lancette dopo ci prova l’Asti: Pisciotta con tutto lo specchio libero calcia fuori. Al 33′ gli ospiti sbloccano: sugli sviluppi di un angolo Saidi è il più lesto di tutti a ribadire in rete dopo che la palla aveva colpito il palo su assiti di un compagno. Le due squadre vanno al riposo con la Valenzana in vantaggio per 0-1. I Galletti rientrano in campo con un altro piglio e pareggiano al 55′: lancio lungo della difesa, Ciletta si scontra con il portiere Sattanino favorendo Catania che con la porta sguarnita fa 1-1. All’85’ Manasiev sfiora il più classico dei gol dell’ex.

Gol: pt 33′ Saidi; 55′ Catania

Asti: 1 Brustolin, 3 Ropolo, 4 Toma, 5 Gjura, 8 Gatto (60′ Lugli), 9 Catania, 21 Pisciotta (75′ Ortolano), 24 Bonora, 27 G.Magnelli (80′ Podestà), 77 Erbini, 98 Mancin. In panchina: 22 Costantino, 6 Isoldi, 7 Bresciani,1 Ferrari, 16 Soplantai, 96 Ciucci. All. Cascino

Valenzana: 1 Sattanino, 4 Chelli, 5 Saidi, 7 Greco, 10 Doria, 16 Dioh (72′ Maione), 11 Montini, 19 Ciletta (79′ Ciliberto), 20 Massaro, 24 Bosco (80′ Mukaj), 27 Manasiev. in panchina: 12 Canegallo, 2 Squarise, 3 Ceccarini, 15 Ragni, 18 Amato, 25 Toniato.All. Pellegrini

Arbitro: Colombi di Livorno