Seconda sconfitta consecutiva per l’Atalanta U23

Atalanta U23 – Crotone Serie C 1-2

Bergamo (Atalanta U23 – Crotone 1-2) – Battuta d’arresto per l’Atalanta U23 che perde per 2-1 in casa contro il Crotone. Il Crotone passa al 71′: Sandri manda all’uno contro uno Zunno che entra in area, rientra con il sinistro e con il piattone imbuca nell’angolo superando Vismara. Al 78’ii pareggio dei Nerazzurri: gran palla di Cortinovis per Berto che si inserisce con i tempi giusti e di testa non lascia scampo a Merelli. A 3′ dal termine i calabresi passano in vantaggio: gran palla di Sandri per Groppelli che con uno splendido controllo porta avanti il pallone e poi mette il cross in mezzo per Gomez che di testa non sbaglia davanti a Vismara.

Gol: 71′ Zunno, 78’Berto, 87′ Gomez

Atalanta U23 (3-4-2-1): 95 Vismara; 37 Navarro (89’Camara), 6 Comi, 18 Guerini; 66 Bergonzi, 8 Pouanga (68’Colombo) , 47 Levak, 24 Ghislandi ( 13′ Berto) ; 10 Cortinovis (89′ Papadopoulos), 99 Vavassori; 9 Misitano (46′ Cisse’) . In panchina: 17 Torriani, 22 Sassi, 2 Plaia, 7 Manzoni,’20 Bono, 23 Tornaghi, 29 Leandri, 80 Mencaraglia, 82 Lonardo. All. Bocchetti

Crotone (4-2-3-1): 1 Merelli; 23 Groppelli, 20 Berra, 6 Di Pasquale (51′ Cargnelutti) , 28 Andreoni; 21 Sandri, 16 Gallo (86′ Vinicius) ; 27 Maggio ( 46′ Piovanello), 11 Murano (89’Perlingeri), 96 Zunno (82′ Stronati); 9 Gomez. In panchina: 12 Martino, 61 Sala, 2 Leo,, 19 Marazzotti, 25 Guerra, 32 Calvano, 72 Cocetta, 77 Vrenna, 80 Bruno. All. Longo

Arbitro; Di Mario di Ciampino