Sequestrati quasi quattro quintali di cibo mal conservato

Tortona (Al) – sono quasi quattro quintali (382,5 chili) i generi alimentari – provenienti dalla cina – mal conservati e sequestrati ieri dalla guardia di finanza per cui è stato anche denunciato il conducente del furgone responsabile della distribuzione alla guida del mezzo con patente scaduta. l’uomo è stato segnalato alla procura della repubblica di alessandria: il procedimento penale avviato è ancora nella fase delle indagini preliminari, mentre la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna. gli alimenti erano diretti ad un ristorante della provincia. i prodotti erano trasportati in cassette di plastica e cartoni da imballaggio in evidente stato di decongelamento a causa dell’impianto di refrigerazione del mezzo non funzionante. gli uomini della gdf insieme al personale medico dell’asl di alessandria, hanno proceduto al sequestro dei prodotti e al sequestro amministrativo di quelli privi di tracciabilità, per un totale di 382,5 chili di prodotti alimentari.