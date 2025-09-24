Si ferma l’auto e viene investito mentre cerca aiuto e muore

Novara – Un uomo ha perso la vita questa notte sull’Autostrada A4, nel tratto compreso tra le uscite di Novara Ovest e Novara Est, in direzione Milano. La vittima, rimasta in panne con l’auto, si era incamminata a piedi probabilmente in cerca di aiuto, quando è stata urtata e uccisa da un veicolo di passaggio. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Novara Est, il conducente del mezzo investitore non si sarebbe fermato, forse senza rendersi conto dell’impatto. Gli agenti stanno verificando se la vittima coincida con l’intestatario della vettura trovata ferma in una piazzola di sosta poco distante. Intanto proseguono le indagini per risalire all’automobilista o al camionista coinvolto.