Assegnate le risorse per i danni dell’alluvione dell’aprile 2025

Torino – La Regione Piemonte ha definito l’assegnazione dei 35,5 milioni di euro che il Governo ha stanziato come prima parte per il ripristino dei danni e gli interventi di somma urgenza provocati dall’alluvione di aprile 2025 nella Città metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. Queste risorse servono ora a finanziare oltre 350 interventi di somma urgenza individuati dalla Regione Piemonte e trasmessi a Roma, in linea con le disposizioni del Dipartimento nazionale di Protezione civile, che spaziano dal ripristino delle infrastrutture alla messa in sicurezza di corsi d’acqua e versanti, e rappresentano la risposta più urgente in attesa delle fasi successive della ricostruzione.

Ecco l’elenco degli interventi finanziabili

– Alessandria 20 interventi per 670.500 euro; – Asti 17 interventi per 2.200.000 euro; – Biella 54 interventi per 4.670.000 euro; – Cuneo 44 interventi per 2.080.000 euro; – Torino 144 interventi per € 16.500.000; – Verbano-Cusio-Ossola 24 interventi totali per 4.015.000 euro; – Vercelli 50 interventi per 5.390.000 euro.

Completano il quadro 123.000 euro destinati alle spese per l’autonoma sistemazione dell’immediato post evento.