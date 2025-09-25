Cade in moto, trasportata in codice rosso all’Ospedale

San Colombano Certenoli (GE) – Una giovane è rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 9 di oggi sulla strada statale 255 della Val Fontanabuona all’altezza di Bavaggi. Sul posto sono intervenute un auto medica, un’ ambulanza della Croce Verde, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Stando alle prime ricostruzioni pare che la ragazza, alla guida di una moto, abbia scontrato un mezzo parcheggiato, finendo poi a terra. La ragazza, di circa 25 anni, è stata accompagnata in elicottero in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino. La strada è rimasta chiusa per una mezz’ora, il tempo necessario per effettuare i rilievi, rimuovere la moto e bonificare il manto stradale.