Denunciata una donna per maltrattamenti di animali

Coazze (To) – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Giaveno, insieme al servizio veterinario della Asl, hanno scoperto in una casa del comune di Coazze un caso di maltrattamenti di animali. All’interno dei locali erano rinchiusi sette gatti e due cani in condizioni giudicate incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze. I due cani erano relegati in due locali con una sola finestra dotata di sbarre, unico punto di contatto con l’esterno, nel quale gli animali sporgevano il muso. Entrambi gli animali mostravano un evidente stato di malnutrizione. Situazione analoga per i sette gatti, rinchiusi in un’altra stanza semibuia senza mangime ne acqua. La proprietaria, una donna di 50 anni, è stata denunciata per maltrattamento e detenzione incompatibile con la natura degli animali. Le indagini proseguono per individuare altre responsabilità.