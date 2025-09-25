Il Genoa supera l’Empoli per 3-1

Genova (Genoa – Empoli 3-1) – Illusorio il vantaggio iniziale dell’Empoli che esce dal Ferraris con una sconfitta per 3-1 ai danni del Genoa. Accede agli ottavi della competizione il Grifone che, a parte lo svantaggio iniziale, ha sempre condotto la partita con sicurezza. Il vantaggio è però degli ospiti al 12′: Saporiti trasforma un calcio di punizione con un tiro di destro indirizzato all’angolino basso. Il pareggio immediato: Colombo filtrante per Frendrup che con il sinistro batte il portiere nell’angolino. Al 56′ vantaggio Genoa: Marcandalli sugli sviluppi di un cross di Venturino colpisce di testa da posizione ravvicinata e batte il portiere. All’83 il Genoa chiude il match: Ekhator di destro da posizione ravvicinata su assist di Thorsby realizza il 3-1 finale

Genoa – Empoli Coppa Italia 3-1

Genoa (4-2-3-1): 1 Leali; 3 Martin, 22 Vasquez, 27 Marcandalli, 20 Sabelli; 8 Stanciu (84’Fini) 32 Frendrup ( 66’Masini); 11 Gronbaek( 66′ Thorsby) , 10 Messias (46’Venturino), 23 Carboni; 29 Colombo (60’Ekhator) . In panchina: 18 Ekuban, 9 Vitinha, 30 Cuenca, 77 Ellertsson, 17 Malinovskyi, 73 Masini, 15 Norton – Cuffy, 31 Siegrist, 39 Sommariva, 34 Otoa. All. Vieira

Empoli (3-4-2-1): 1 Perisan; 5 Obaretin, 34 Guarino, 24 Ebuehi (67’Indragoli); 79 Carboni (59′ Zanaga), 14 Yepes (67′ Ignacchiti) 8 Belardinelli, 27 Moruzzi; 10 Ilie, 70 Saporiti (80′ Campaniello); 77 Popov ( 59′ Shpendi). In panchina: 53 Busiello,12 Gasparini, 37 Lauricella, 96 Orlandi, 42 Pasalic, 31 Perin, 29 Tosto, 22 Versari, 48 Zanaga.All. Pagliuca

Gol: pt 12′ Saporiti, 14′ Frendrup; st 56’Marcandalli, 83’Ekhator

Arbitro: Dionisi