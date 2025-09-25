Il Torino doma il Pisa e va agli ottavi di Coppa Italia

Torino (Torino – Pisa 1-0) – Vittoria di misura del Torino sul Pisa. I ragazzi di Baroni dominano in largo e in lungo la partita andando più volte vicini al gol del raddoppio. Il gol che decide l’incontro è di Casadei: colpo di testa da centro area con la pala indirizzata nell’angolino in basso a destra del portiere. La partita si apre e il Toro va più volte vicino al 2-0: prima Ngonge da fuori area poi Adams di testa. Nel finale il Pisa rimane in 10 per l’espulsione di Cuadrado. Il Torino raggiunge le altre squadre agli ottavi dove affronterà la Roma.

Torino – Pisa 1-0 Coppa Italia

Torino (3-4-2-1): 1 Paleari; 23 Coco, 44 Ismajli, 21 A. Dembele’ (71’Asllani); 25 Nkounkou, 22 Casadei, 61 Tameze, 16 Pedersen (82′ Lazaro) ; 26 Ngonge (64′ Aboukhlal), 92 Nije (65’Vlasic); 19 Adams (65 Simeone). In panchina: 14 Anjorin, 34 Biraghi, 66 Gineitis, 81 Israel, 71 Popa, 91 Zapata, 6 IIlkhan. All. Baroni

Pisa (3-4-2-1): 22 Scuffet; 76 Mbambi, 39 Albiol (68’Bonfanti), 5 Canestrelli; 3 Angori, 21 Vural (68’Buffon), 8 Hojholt, 11 Cuadrado; 36 Piccinini, 99 Loran (66′ Toure); 9 Meister (68’Tramoni). In panchina: 12 Nicolas, 41 Battistella, 43 Casarosa, 47 Lusiardi, 34 Vukovic. All. Gilardino

Gol: pt 9’Casadei

Arbitro: Pezzuto