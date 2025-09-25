Infortunio sul lavoro nel campo di basilico: operaio si ferisce e il datore di lavoro lo porta in macchina in Piazza Bengasi intimandogli di tener la bocca chiusa e di non andare all’ospedale

Nichelino (TO) – Prima l’infortunio sul trattore mentre lavorava in mezzo ai campi di basilico, poi il “trasporto” da Nichelino a Torino da parte del titolare con la sua Maserati che lo ha fatto scendere in piazza Bengasi, dicendogli di non andare al pronto soccorso e di dire che si era fatto male a casa. Vittima della triste vicenda è Ibrahim, un marocchino di 43 anni che, invece, ha preferito farsi curare all’ospedale Martini medicato con prognosi di dieci giorni. I fatti risalgono al 13 giugno 2022 alla Ponzio srl, storica azienda agricola di Nichelino per la quale Ibrahim lavorava, che produce basilico e prezzemolo. Da lì è partita un’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Alessandro Aghemo: in questi giorni a processo sono finiti Maurizio Giacomo Ponzio, 48 anni e presidente del consiglio di amministrazione, e il padre Mario Francesco Ponzio, di 75, procuratore generale: devono rispondere di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.