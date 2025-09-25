Arzignano (VI) (Arzignano V- Alcione Milano 1-3) – Torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi con Renate e Dolomiti Bellunesi. L’Alcione passa ad Arzignano per 3-1 ottenendo la terza vittoria in questo campionato, la prima in trasferta. Al 25′ l’Alcione passa: cross dalla sinistra, torre di Lopes e tocco d’esterno vincente di Morselli. Al 54′ gli ospiti raddoppiano: tocco corto di Samele e staffilata che non lascia scampo a Manfrin, ingenuità da parte della difesa di casa. Al 72′ tris Alcione: controllo in area di rigore su rimessa laterale di Morselli e sinistro preciso sul palo lontano. A 8’dal termine il gol della bandiera per l’Arzignano: Minesso realizza con una semi rovesciata sotto porta.

Arzignano V. – Alcione Milano 1-3 Serie C

Arzignano (3-4-1-2): 22 Manfrin; 44 Valentini (64’Minesso), 27 Coppola (88′ Rossoni), 33 Boffelli; 13 Cariolato, 16 Moretti ( 73’Lakti), 15 Bianchi, 8 Damiani; 23 Bernardi (46’Spaggiari); 11 Ricci, 9 Mattioli. In panchina: 1 Nespoli, 12 Lotto, 4 Chiarello, 7 Lanzi, 26 Boccia. All. Bianchini

Alcione Milano (4-3-1-2): 22 Agazzi; 7 Renault, 6 Ciappellano, 65 Giorgeschi, 94 Bertolotti (66 Lione); 23 Galli, 70 Bright (57’Invernizzi) , 18 Lopes ( 57’Olivieri); 10 Pitou; 11 Morselli (78’Marconi), 29 Samele ( 65’Zamparo). In panchina. 1 Cecchini, 5 Miculi, 8 Muroni, 16 Lanzi, 17 Rebaudo, 25 Pirola, 67 Mocchi, 73 Scuderi, 81 Gallazzi. All. Cusatis

Gol: pt 25′ Morselli; st 54′ Samele, 72′ Morselli, 82’Minesso

Arbitro: Totaro di Lecce