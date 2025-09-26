Amara sconfitta per la Pro Vercelli contro il Lecco

Vercelli ( Pro Vercelli – Lecco 0-1) – Dopo le due vittorie nelle prime due di campionato la Pro Vercelli incassa la seconda sconfitta in tre partite , vittoria con il Novara e sconfitta con Virtus Verona e Lecco, allontanandosi dalle zone alte della classifica. La rete che decide l’incontro è di Sipos: calcio di rigore per fallo di mano di Piran con Sipos che spiazza il portiere. Pro Vercelli vicina al gol in due occasioni con Comi e Akpa Akpro Nel secondo tempo il Lecco si chiude e riparte mentre la Pro attacca senza però trovare la rete del pareggio . Prossimo turno Lunedì in trasferta contro il Vicenza.

Pro Vercelli – Lecco 0-1 Serie C

Pro Vercelli (4-3-3) – 97 Livieri; 18 Piran (80’Marchetti) , 44 Clemente, 3 Coccolo, 29 Pino (80’Coppola) ; 14 Iotti, 30 Huiberts (64′ Sow), 8 Burruano (81’Ronchi) ; 92 Akpa Akpro, 26 Comi, 21 Sow. In panchina: 1 Passador, 12 Lancellotti, 6 Thiam, 20 Tarantola, 24 Emmanuello, 28 Carosso, 31 Fofana. All. Santoni

Lecco ( 3-4-2-1): 1 Furlan; 13 Battistini, 18 Tanco, 41 Romani; 80 Kritta, 5 Zanellato, 21 Metlika (60’Frigerio), 17 Pellegrini (60’Grassini); 11 Galeandro (60’Aloui), 6 Mallamo; 25 Sipos . In panchina: 22 Domingo, 90 Constant, 4 Marrone , 10 Furrer, 14 Bonaiti, 33 Lovisa. All. Valente

Gol: pt 24′ Sipos

Arbitro: Pizzi di Bergamo