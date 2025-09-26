Controlli alla stazione di Tortona: 11 “Daspo Willy” e sei denunce

Tortona (Al) – L’Attivita’ di controllo nel tortonese  ha portato ben 11 “Daspo Willy”. I servizi straordinari dei Carabinieri di Tortona hanno portato ad una intensificazione delle attività nei locali pubblici della stazione e ai suoi avventori. Le 11 persone raggiunte dal “Daspo Willy” non potranno sostare o avvicinarsi nei locali pubblici. A loro si aggiungono sei cittadini segnalati e denunciati per guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, violazione delle norme sull’immigrazione e possesso per uso personale di cocaina e hashish.

