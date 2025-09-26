Inneggiava all’odio: giovane di 22 anni del Bangladesh espulso e rimpatriato

Torino – Frequentava ambienti di matrice jihadista ostentando sui social una grande fascinazione per il terrorismo confessionale. In seguito alle indagini della Polizia di Stato, la DIGOS di Torino e la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno espulso mercoledì e rimpatriato in Bangladesh un 22enne. Alla luce delle prime risultanze d’indagine la Procura della Repubblica di Torino ha disposto a suo carico la perquisizione domiciliare e informatica, eseguita il 5 marzo con esito positivo dalla DIGOS di Torino, con il supporto operativo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dell’omologo Ufficio di Asti. Il giovane, dopo un iniziale trattenimento al CPR di Milano Corelli disposto con decreto del Questore di Asti, è stato espulso dalla Questura di Milano mediante accompagnamento in Bangladesh a mezzo volo aereo organizzato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.