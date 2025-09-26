L’Inter U23 batte la Triestina per 2-0

Monza (Inter U23 – Triestina 2-0) – Vittoria convincente per l’Inter U23 che batte la Triestina per 2-0. Decidono le reti di Topalovic e Kamate, una per tempo. Trionfo che permette ai Nerazzurri di volare al quarto posto in classifica, situazione sempre più critica per la Triestina che resta inchiodata all’ultimo posto. Al 14′ passano i padroni di casa: cross perfetto di Kamate dalla destra, colpo di testa di Topalovic che sbuca alle spalle di Moretti e pallone in fondo alla rete. Al 23′ clamorosa occasione per i Nerazzurri: Tonetto perde un pallone a ridosso della propria area, intercetta la sfera Topalovic che serve Kamate che entra in area di rigore e calcia sopra la traversa. A 9′ dal termine il gol che chiude i conti: Kamate si infila tra le maglie difensive effettua uno scavetto morbido che supera Matosevic e raddoppio Inter.

Inter U23 – Triestina Serie C

Inter U23 (3-4-2-1): 91 Calligaris; 5 Alexiou, 15 Stante, 19 Prestia; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski (90’Lavelli), 8 Fiordilino, 25 David; 10 Kamate ( 85′ Venturini), 9 Topalovic (67’Bovo); 20 La Gumina (68′ Spinacce’). In panchina: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, ) Maye’, 23 Zarate, 36 Marello. All. Vecchi

Triestina (4-3-2-1); 1 Matosevic; 21 Tonetto (65′ Anzolini), 6 Moretti, 23 Silvestri, 2 Silvestro; 18 Louati (46’Faggioli), 17 Jonsson, 26 D’Amore (80’Crnigoj); 13 Kiyine (66′ D’Urso), 7 Ionita; 9 Vertainen (61′ Kljajic). In panchina: 22 Borriello, 30 Neri, 4 Moises, 5 Kosjier, 11 Gunduz. All.Marino

Gol: pt 14′ Topalovic; st 81 Kamate

Arbitro: Burlando di Genova