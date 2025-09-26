Novara riacciuffato al 90’ dall’Union Brescia

Brescia ( Union Brescia – Novara 1-1) – Il Novara è riacciuffato in pieno recupero del secondo tempo grazie ad una rete di Cazzadori che ha risposto all’iniziale vantaggio di Valdesi. All’11 il Novara passa: magia di Valdesi che riceve palla sulla destra, si accentra e dal limite lascia partire un sinistro a giro su cui non può nulla Gori. I padroni di casa provano a reagire senza però impensierire i Piemontesi. A fine primo tempo il Novara rimane in dieci per l’espulsione di Lanini. In pieno recupero il Brescia trova il pari: mischia in area risolta dall’ex Verona Cazzadori. Quarto pari per 1-1 del Novara che non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale con un bottino di cinque pareggi e una sconfitta.

Union Brescia – Novara 1-1 Serie c

Union Brescia (3-5-2): 66 Gori; 8 Balestrero, 5 Pasini, 3 Rizzo (73′ Cazzadori); 11 Cisco (73′ De Maria), 5 Mercati, 15 De Francesco (59’Maistrello), 20 Zennaro (85’Sorensen), 24 Boci ( 58’Giani); 7 Di Molfetta, 32 Spagnoli. In panchina: 1 Liverani, 22 Damioli, 21 Fogliata, 28 Silvestri, 77 Vesentini, 82 Armati. All. Diana

Novara (3-5-2) – 1 Boseggia; 26 Lorenzini, 15 Khailoti, 5 Bertoncini; 72 Agyemang, 36 Arboscello (68’D’Alessio), 21 Ranieri (82’Donadio), 19 Collodel 70 Valdesi ( 90’Malaspina); 20 Da Graca, 7 Lanini. In panchina: 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 6 Citi, 11 Ledonne, 17 Dell’Erba, 23 Morosini, 25 Foti, 65 Cortese, 99 Basso. All. Zanchetta

Gol: pt 10′ Valdesi; st 90’Cazzadori

Arbitro: Di Loreto di Terni