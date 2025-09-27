Donna di 80 anni muore tra le fiamme nell’incendio della sua casa

Briga Novarese (Ansa) – Un’anziana di 80 anni è stata trovata morta oggi all’alba a Briga Novarese, nel nord della provincia di Novara. La donna, cittadina svizzera, dopo essere rimasta vedova, viveva sola nella sua abitazione in via Roma, che questa mattina, probabilmente per un incidente domestico, ha preso fuoco. Scattato l’allarme, dato dai vicini, sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Borgomanero, che ha spento le fiamme. Sul posto anche il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Sono in corso verifiche da parte dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri della Stazione di Gozzano in merito alle cause del rogo.