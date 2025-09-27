La sentenza di condanna a Biasotti coinvolge anche Iren

Genova – La sentenza emessa ieri dal Tribunale di Genova con una condanna a cinque mesi (con la condizionale) per falso in bilancio, chiude per ora il processo contro l’ex senatore del centro destra ed ex presidente della Regione Liguria Sandro Biasotti, per un’inchiesta partita sette anni fa sulla rete di concessionarie d’auto Novelli, AutoBi e Bimauto, tutte all’epoca dei fatti legate alla holding “Biasotti Group”, di proprietà dell’imprenditore. Per l’ex politico si apre ora una delicata riflessione circa il suo ruolo nel cda di Iren. ll pm aveva chiesto la condanna a un anno: la giudice Monica Parentini ha riconosciuto la lievità del fatto, diminuendo la pena. Secondo il sostituto procuratore Giancarlo Vona, che aveva seguito l’indagine con l’allora procuratore aggiunto Francesco Pinto, l’ex senatore aveva truccato, nel 2017 e 2018, i bilanci della società ‘Biasotti Group Srl’, di cui l’ex presidente della Regione era consigliere di amministrazione. Le accuse, inizialmente di frode fiscale, poi ridotte alle false comunicazioni sociali, erano legate a una compravendita di automobili e accuse di evasione Iva.

Biasotti ha sempre negato le accuse – respingendo anche una proposta di patteggiamento a una multa di 10.000 euro.

Ma se dal punto di vista legale la strada sembra tracciata, dal punto di vista politico c’è un’altra partita che si riapre: la presenza di Sandro Biasotti nel cda di Iren. Il suo ingresso nel cda, in quota Tursi, risale a fine aprile. La nomina era finita nel mirino delle opposizioni, in particolare del Pd, con l’accusa di essere una spartizione di poltrone poco prima delle elezioni, poi perse dal centrodestra guidato da Pietro Piciocchi. Ora, però, cambiano le carte in tavola. Per quanto si tratti di una condanna in primo grado, quindi non definitiva, è facile che ci si interroghi subito sull’opportunità che ci sia anche Biasotti a firmare i bilanci di una società quotata in borsa.