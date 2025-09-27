Maxirissa in discoteca: locale chiuso per due mesi dal Questore

Bosco Marengo (AL) – Dopo l’ennesimo episodio di violenza, rissa e danneggiamento, l’ultimo episodio è dello scorso fine settimana. Le forze dell’ordine, per ordine della Questura, hanno apposto i sigilli al locale che resterà chiuso per due mesi. La bolgia ha coinvolto una ventina di persone. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno subito fermato quattro giovani che tentavano la fuga. In seguito alla colluttazione sono stati feriti anche gli addetti alla sicurezza che presentavano ferite ed escoriazioni: uno di loro ha ricevuto una prognosi di 21 giorni. Nella zona gli Uomini della Benemerita hanno trovato anche due bastoni, un paletto divelto da una recinzione, utilizzati durante il parapiglia. È stata danneggiata anche un’auto di un residente. Con questo sono ormai tre i provvedimenti di sospensione del locale ordinati negli ultimi tre anni.