Trascinata dalla cavalla muore a 24 anni

Cossato (BI) – Carola Dettoma, 24 anni, residente a Lessona, esperta in dressage di cavalli, si trovava nel maneggio di cui era dipendente e stava cavalcando una puledra quando ha perso l’equilibrio ed è caduta, forse dopo essere stata trascinata. È morta praticamente sul colpo. La Procura ha aperto un fascicolo sul mortale incidente, mentre i Carabinieri, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro, oltre agli esperti dello Spresal – il servizio antinfortunistico dell’Asl – stano analizzando i fatti in quanto l’incidente di Carola Dettoma è considerato a tutti gli effetti un infortuniosul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava cavalcando nel recinto di sabbia della Cascina San Grato, dove ha sede il maneggio. Ha perso l’equilibrio, forse a causa di un movimento improvviso della cavalla.

A quanto sembra le sarebbe rimasto un piede incastrato in una staffa e sarebbe stata trascinata dalla cavalla, subendo un grave trauma alla base del collo. Sarà probabilmente disposta l’autopsia per accertare cosa sia successo nel dettaglio ed escludere eventuali malori. Dopo l’incidente sono accorsi sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.