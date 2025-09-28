Battuta d’arresto per la Juventus U23 sconfitta dalla Sambenedettese

San Benedetto del Tronto (Sambenedettese- Juventus U23 4-2) – Sconfitta al Riviera delle palme per la Juventus U23 che regge fino a 20′ dalla fine per poi crollare sotto le offensive dei padroni di casa. Al 12’vantaggio Samb: Eusepi con una conclusione dalla distanza porta avanti i suoi. Al 15′ pareggio Juve: segna Deme sulla ribattuta di una conclusione di Cudrig. Al 27’rigore per la Sambenedettese: intervento ai danni di Toure e conclusione dal dischetto di Eusepi che non sbaglia. Al 58’pareggio Juve U23: passaggio di Anghele per Guerra, che taglia con ottimo tempismo al centro dell’area e trova la coordinazione per il tiro di esterno destro. Al 73′ Zoboletti segna il 3-2: palla deviata in mischia dal difensore sotto porta. Al 90′ i padroni di casa la chiudono: colpo balistico di Iaunese, servito al bacio da Sbaffo in area di rigore, controllo, palleggio e tiro al volo che sorprende Mangiapoco.

Sambenedettese – Juventus U23 Serie C

Sambenedettese (4-3-3): 1 Orsini; 15 Zoboletti, 17 Pezzolla, 4 Zini, 14 Tosi (69’Paolini) ; 37 Tourè M., 24 Alfieri, 18 Candellori; 47 Konatè (64’Scafetta) 9 Eusepi, 23 Tourè N.. In panchina: 12 Grillo, 22 Cultraro, 5 Chelli, 7 Marranzino, , 10 Sbaffo, 11 Battista, 19 Vesprini,77 Launese, 90 Scafetta, 94 Tataranni. All Palladini

Juventus U23 (3-5-2): 22 Mangiapoco; 23 Scaglia, 4 Pedro Felipe (46’Anghele) , 32 Turicchia (46’Vacca); 40 Rouhi, 16 Faticanti, 41 Cudrig (80’Puckza), 8 Owusu (64’Macca), 34 Turco; 17 Guerra, 9 Deme (86’Pugno). In panchina: 1 Scaglia, 29 Fuscaldo, 5 Macca, 6 Ngana,11 Amaradio, 15 Savio, 18 Brugarello, 20 Pugno, 24 Van Arle, 25 Makiobo, 26 Pagnucco, 31 Martinez. All. Brambilla

Gol: pt 12′ Eusepi, 15’Deme, 28’Eusepi, 58’Guerra, 73’Zoboletti, 90′ Iaunese

Arbitro: Madonia di Palermo