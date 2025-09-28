Il Bra vince nel finale, 2-1 al Montecelio

Bra ( Bra – Guidonia Montecelio 2-1 ) – Vince al fotofinish il Bra che con una doppietta nel recupero di Sinani guadagna tre punti e si riscatta dopo la sconfitta in casa contro Livorno. Passano però gli ospiti con un rigore al 55′: cade in area Errico con l’arbitro che indica il dischetto. Bernardotto realizza. In pieno recupero il Bra la ribalta: prima cross basso dalla destra di Minaj che trova il tap-in vincente di Sinani in area piccola, poi azione personale sempre di Sinani che con un destro dal limite trova l’incrocio.
Bra – Guidonia Montecelio Serie C
Bra (3-4-3): 22 Renzetti; 77 Cucciniello (69’Tuzza), 31 De Santis, 6 Sganzerla; 14 Lionetti (48’Chiesa), 77 Brambilla, 47 La Marca (90’Cannistra) , 10 Pautassi; 9 Di Biase ( 67’Minaj); 92 Baldini (78’Morleo) , 11 Sinani. In panchina: 1 Franzini, 3 Rottensteiner, 19 Sammouni, 25 Corsi, 27 Campedelli, 28 Dimatteo, 36 Rabuffi, 55 Nesci, 90 Chianese. All.Bonante
Guidonia Montecelio (3-5-2): 12 Mazzi; 6 Malomo, 5 Cristini, 2 Esempio; 8 Errico, 21 Mastrantonio ( 82′ Franchini), 14 Santoro, 7 Sannipoli, 77 Zappella; 90 Bernardotto (65′ Cali),10 Spavone (64′ Zuppel). In panchina: 22 Mastrangelo, 50 Ruggiero, 11 Marchioro, 13 Mule, 17 Stafanelli, 18 Calzone, 20 Falleni, 24 Russo, 33 Tascone, 99 Tessiore. All. Ginestra
Gol: st 55′ Bernardotto, 90′ Sinani, 92’Sinani
Arbitro: Vogliacco di Bari