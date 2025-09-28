Il Derthona la spunta nel derby con la Valenzana

Valenza ( Valenzana Mado – Derthona 1-2) – Il Derthona espugna il Comunale di Valenza e sorpassa in classifica proprio i Rossoblù: dopo la prodezza di De Simone, i Bianconeri continuano a premere e ottengono il raddoppio a metà ripresa con un rigore di D’Antoni procurato da Scalzi. Subito dopo un colpo di testa di Montini accorcia le distanze ma il punteggio non cambia più. Il primo gol al 19’: De Simone vede Sattanino fuori dai pali e lo scavalca con un pallonetto che si insacca sul secondo palo portando in vantaggio gli ospiti. Al 23’ un’apertura sulla destra di D’Antoni per Scalzi diventa un calcio di rigore quando il fantasista è atterrato in area, dal dischetto si presenta D’Antoni che spiazza Sattanino e raddoppia per il Derthona. La Valenzana prova a reagire e trova al 28’st il gol che accorcia le distanze: colpo di testa di Montini che batte il portiere.

Valenzana Mado – Derthona Serie D

Valenzana Mado (4-3-3): Sattanino; West (1’st Bosco), Venneri, Siadi, Chelli (29’st Ciletta); Dioh (12’st Maione), Greco, Manasiev (29’st Ciliberto); Doria, Montini, Amato (1’st Massaro). In panchina: Canegallo, Ceccarini, Basco, Toniato, Menna. All.Pellegrini

Derthona (4-4-2): Cizza; Gilli, Daffonchio, Marcaletti, De Simone (10’st Taverna); Scalzi (39’st Robotti), Perez (37’st Tocila), Gerbino, La Cava (12’st Disegni); D’Antoni, Buongiorno (10’st Nobile). In panchina: Mandrino, Gagliardi, Torriero, Arcidiacono, Nani. All. Buttu

Gol: pt 19’ De Simone: st 24’ D’Antoni Rig.; st 28’Montini

Arbitro: Kurti di Mestre