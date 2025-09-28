Litiga con la fidanzata e dà fuoco all’appartamento

Torino – Sono scattate le manette per un giovane di 25 anni, proveniente dalla Guinea, responsabile di incendio e di tentato omicidio della fidanzata per un rogo divampato in un appartamento di una casa popolare a Torino la notte di giovedì 25 settembre. Gli inquirenti hanno trovato tracce di liquido infiammabile e le testimonianze raccontano di un uomo incappucciato in fuga, con in mano un cannello bruciatore. A causa del fumo, nel condominio sono rimasti intossicati in sei. Il giovane, ora in carcere, dopo la convalida di ieri della giudice Benedetta Mastri, assistito dall’avvocato Stefano Tizzani, era vissuto lì, al piano rialzato, insieme ad altre persone, tra cui la propria fidanzata. Martedì era stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti e resistenza dopo una violenta lite con lei. Il gip giovedì mattina lo aveva rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Ciò che è accaduto successivamente è oggetto di indagine, coordinata dal pm Marco Sanini.