Novara sconfitta al 90’ contro l’Albinoleffe

Zanica ( Albinoleffe – Novara 3-2) – Sconfitta al 90’per il Novara che cade a Zanica contro l’Albinoleffe. I piemontesi, sempre a quota 5 punti e non più così a centro classifica, avranno un’altra chance domenica prossima in casa contro la Triestina, oggi vincitrice con il Renate. Dopo essere passata sul doppio vantaggio, la squadra di Zanchetta subisce il pareggio e poi il gol del sorpasso. Al 4’vantaggio Novara: lancio lungo di Raiteri per Agyemang che, di testa, serve al centro l’attaccante del Novara che elude Sottini e batte da pochi passi Di Chiara. Al 7’raddoppio Novara: azione che parte dagli sviluppi di un calcio d’angolo, veloce ripartenza con Donadio che, dalla sinistra, serve Collodel che lascia partire un tracciante sul palo opposto. Al 17’Lombardi accorcia le distanze: Sali si libera di Ranieri e imbecca per vie centrali Lombardi ne vince il duello con Khailoti e batte Boseggia con il mancino. A 15’dal termine ancora Lombardi trova il 2-2: Ambrosini crossa e pesca in mezzo Lombardo che scaraventa in rete il gol del pareggio. Nei minuti di recupero rimonta completata: bel lavoro sulla destra di Gusu, cross al centro dove Sarr fa valere la sua fisicità e da prima punta vera non perdona

Albinoleffe – Novara Serie C

Albinoleffe (3-5-2): 1 Di Chiara; 23 Sottini (46’Svidercoschi), 4 Potop, 30 Baroni; 28 Gusu, 42 Lupinetti (84′ Garattoni), 5 Mandelli ( 80’Astrologo), 18 Parlati ( 67’De Paoli), 20 Ambrosino; 8 Lombardi, 11 Sali ( 84’Sarr). In panchina: 26 Bonfanti, 46 Carrara, 2 Barba, 19 Agostinelli, 21 Angeloni, 45 Borghi, 58’Brighenti, 79 Leday. All. Lopez

Novara (3-5-2): 1 Boseggia; 15 Khailoti, 26 Lorenzini, 5 Bertoncini (77’Citi); 72 Agyemang, 19 Collodel, 21 Ranieri, 36 Arboscello, 70 Valdesi ( 61’D’Alessio); 10 Donadio (87’Dell’Erba), 20 Da Graca ( 61′ Perini). In panchina: 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 3 Lartey, 4 Malaspina, 11 Ledonne, 23 Morosini, 25 Foti, 65 Cortese. All. Zanchetta

Gol: pt 4’Da Graca, 7 Collodel, 17’Lombardi; st 75′ Lombardi, 90’Sarr.

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.