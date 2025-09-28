Pareggio per 1-1 tra Cairese ed Asti

Cairo Montenotte ( Cairese – Asti 1-1) -Termina il match tra Cairese e Asti con il punteggio di 1-1. I due gol sono stati fatti nei primi minuti. L’Asti passa in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Catania che sblocca la partita. Dopo pochi minuti però, la squadra di casa riesce a riequilibrare il match con una conclusione di Graziani. A questo punto il gioco rallenta e diminuisce l’intensità delle azioni. Al rientro in campo la Cairese cerca di trovare la rete del vantaggio con numerose conclusioni neutralizzate dal portiere avversario. Al 62’ l’Asti si ritrova in dieci, tuttavia nemmeno con la superiorità numerica i padroni di casa riescono ad imporsi e trovare i tre punti.

Cairese – Asti Serie D

Cairese (4-3-3): 12 Gentile; 29 Vignaroli (75’Sava), 20 Gargiulo, 5 Scarrone, 4 Boveri; 30 Piacenza, (67’Giacchino), 23 Federico, 17 Graziani G. (70’Colletto) ; Graziani T., 9 Reinero, 7 Jebbar (67’ Gulli). In panchina:1 Ceppi, 15 Noto, 21 Castiglia. All. Solari

Asti (4-3-3): 1 Brustolin; 24 Bonora, 16 Soplantai, 5 Gjura, 3 Ropolo; 19 Bozza (60’Ortolano) , 8 Gatto, 4 Toma; 72 Podestà (55’Lugli), 21 Pisciotta (77’ Bresciani), 9 Catania. In panchina: 22 Costantino, 6 Isoldi, 11 Ferrari, 77 Erbini, 98 Mancini. All. Cascino

Gol: pt 6’Catania, 14’Graziani

Arbitro: Ventrone di Roma 1