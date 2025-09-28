Primato in classifica dei Grigi che si sbarazzano del Pinerolo

Alessandria ( Alessandria – Pinerolo 5-0) –

Continua il cammino roboante dei Grigi che stendono per 5-0 il Pinerolo e si godono il primato in classifica in solitaria a punteggio pieno. Una prova di carattere contro una squadra mai stata in partita veramente. Diop e Boveri per il 2-0 al riposo, poi Cargiolli, Morganti e ancora Diop in avvio di ripresa. Al 35’ i Grigi passano: Diop, terzo centro in quattro gare, riprende una respinta corta e segna all’altezza del dischetto. Raddoppio al 38’: Boveri dalla trequarti sinistra, un tiro a scendere che beffa il portiere. Al 5’st il tris: gran giocata di Morganti, mette sotto porta un assist perfetto che Cargiolli scarica in rete. All’8’poker: diagonale imparabile di Morganti, servito da Nicco. Al 10’manita: ancora Diop su assist di Cargiolli

Alessandria – Pinerolo Eccellenza

Alessandria : Menino, Cociobanu, Boveri, Tos, Cesaretti, Pellegrini (19’pt Morganti), Picone, Nicco (38’st Laureana), Diop (25’st Ventre), Grandoni, Cargiolli (18’st Piana). In panchina: Sisella, Straneo, Merlo, Costanzo. All. Merlo

Pinerolo: Albunio, Zagurski, Di Gregorio (26’st Sacco), Fanotto, De Dominicis, Garilli (38’st Zhuri), Salvai ( 1’st Incandela), Pedro, Pepe (26’st Tiberio), Coppola, Benrhouzile (26’st Mulas) . In panchina. Chiabrando, Tavano, Benigno, Prochilo. All. Giordano

Gol; pt 35’ Diop, 38’Boveri; st 5’ Cargiolli, 8’Morganti, 10’Diop

Arbitro: Scaffidi Di Alba – Bra