Sconfitta a Varese per il Derthona Basketball lab

Varese ( Campus Varese – Derthona Basketball Lab 101-70) – Termina con il risultato di 101-70 per i padroni di casa, la prima giornata di campionato di Seri B interregionale. La formazione allenata da coach Talpo subisce subito l’intensità dei varesini, che nel primo quarto costruiscono un pesante gap (22-7) costringendo i Bianconeri ad inseguire. Tortona prova a rientrare in partita con un secondo e terzo quarto trovando maggiore fluidità offensiva limitando parzialmente lo svantaggio, ma le difficoltà restano evidenti. Il Gulliver Derthona continua a far fatica in difesa concedendo troppo ai padroni di casa anche negli ultimi dieci minuti di gioco. Il divario accumulato è troppo . Il prossimo appuntamento per il Gulliver Derthona, con la seconda giornata di Serie B Interregionale, è sabato 4 ottobre in casa al Pala Camagna alle 20:30 contro Social OSA Milano.

Campus Varese – Derthona Basketball Lab Serie B interregionale

Parziali: 22-7/26-19/ 23-23/30-21

Campus Varese: Risi 9, Kangur 15, Figini 7, Scola 10, Farias 10, Reghenzani 4, Bergamin 10, Lang 11, Prato 14, Basualdo 14. Coach Sacchetti

Derthona Basketball Lab: Di Meo 9, Fogliato 2, Bottelli 13, Wilkinson 2, Bresciani 7,Bellinaso 6, Coulibaly 7, Josovic 17, Taverna 7. Coach Talpo

Arbitri: Sarzana, Rigon