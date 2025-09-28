Sconfitta per la Junior Casale ad Empoli

Empoli ( Use Computer Gross Empoli – Junior Casale 76-64) – Senza grosse sofferenze Empoli porta a casa la partita contro la Junior Casale. Partita quasi mai in discussione con la Junior che deve sistemare ancora qualcosa prima di potersela giocare con tutte le squadre. C’è tempo per mettere a posto gli ultimi ritocchi e garantire alla Junior un campionato tranquillo. Concede praticamente niente la difesa di casa che non permette alla Junior di trovare soluzioni facili da sotto canestro. Nel secondo periodo provano i casalesi ad avvicinarsi ma non trovano il giusto pertugio tra le maglie di casa.
Use Computer Gross Empoli – Junior Casale Campionato Serie B Interregionale
Parziali: 21-13/45-42/ 64-50/76-64
Use computer Gross Empoli: Ciano 10, Rosselli 9, Cipriani 11, Sakellariou 18, De Leone 14, Tosti 2, Soviero 4, Paluzzi 6, Regini Marini 2. Coach Valentini
Junior Casale: Avonto 9, Azzano 14, Raiteri 5, Galdiolo 5, Francione 10, Sirchia 12, Ruiu 2, Ravioli 7 . Coach De Giovanni
Arbitri: Zanzarella. Pompei