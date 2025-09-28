Terza sconfitta consecutiva per l’Atalanta U23

Potenza ( Potenza – Atalanta U23 1-0) – Un ottimo Potenza a cui manca soltanto la rete del raddoppio regola l’Atalanta U23 , formazione di altissima qualità ma poco sostanza. Successo importantissimo per i Rossoblù, mentre continua ad arrancare l’undici di Bocchetti, che è ancora fermo a 4 punti dopo 7 partite. Al 27’il gol che decide la sfida: D’Auria batte un perfetto calcio di punizione perfetto sul secondo palo, lì dove Castorani lasciato colpevolmente solo di testa trafigge la difesa bergamasca. All’83’ l’Atalanta U23 va vicino al pareggio: bella palla in verticale per per il nuovo entrato Camara che calcia da posizione defilata con il portiere si rifugia in corner.
Potenza – Atalanta U23 Serie C
Potenza (4-3-3): 22 Alastra; 35 Novella, 14 Riggio, 15 Camigliano, 3 Rocchetti ( 73′ Balzano); 8 Castorani (68’De Marco), 5 Felippe, 31 Siatounis (79’Erradi); 30 Petrungaro (69’Bruschi), 70 Selleri ( 72’Anatriello), 10 D’Auria. In panchina: 17 Cucchietti, 96 Guiotto, 11 Mazzeo, 21 Schimmenti, 28 Maisto, 47 Bura, 77 Ghisolfi. All. De Giorgio
Gol: 27′ Castorani
Arbitro: Mirabelli di Napoli