Un punto per parte tra Como e Cremonese

‏Como ( Como – Cremonese 1-1 ) – Termina 1-1 la sfida tra Como e Cremonese: al gol iniziale di Paz risponde nella ripresa Baschirotto con un colpo di testa vincente. Un punto a testa per Fabregas e Nicola. Al 32′ passano i padroni di casa: Rodriguez avanza sulla fascia sinistra, bruciando in velocità Terraciano, pallone arretrato per Paz che ha tutto il tempo di prendere la mira e calciare sorprendendo Silvestri. A sorpresa al 69’la rete del pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Caqueret sfiora ma Baschirotto vince il duello con Rodriguez e di testa schiaccia in porta. Nel finale espulso Rodriguez: brutto gesto di reazione dell’esterno che colpisce con una manata un difensore ospite.

Como – Cremonese Serie A

Como (4-2-3-1): 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon (46’Kempf), 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 8 S.Roberto (22′ Da Cunha); 19 Kuhn (46’Addai) , 10 Paz (90’Morata) , 17 Rodriguez; 11 Douvikas (66′ Caqueret) . In panchina: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 28 Smolcic,, 31 Vojvoda, 5 Goldaniga, 18 Moreno, , 20 Baturina, 99 Cerri. All. Fabregas

Cremonese (3-5-2): 1 Audero; 15 Bianchetti, 6 Baschirotto, 24 Terraciano; 3 Pezzella, 32 Payero (63’Sanabria), 38 Bondo (90’Sarmiento), 33 Grassi, 7 Zerbin; 90 Bonazzoli (77′ Vandeputte) , 11 Johnsen ( 63’Vasquez) . In panchina: 16 Silvestri, 69 Nava, 4 Barbieri, 22 Romano, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino, , 57 Lordkipanidze, 2, 10 Vardy . All. Nicola

Gol: pt 32′ Paz; st 69’Baschirotto

Arbitro: Di Bello