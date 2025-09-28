Va a Milano la Semifinale di Supercoppa, battuta la Virtus

Milano ( Olimpia Milano – Virtus Bologna 86-93) – La semifinale di Supercoppa di basket inverte il risultato della semifinale scudetto. Milano si prende la rivincita su Bologna e raggiunge Brescia in finale. Partita emozionante con la Virtus sempre avanti e la squadra di Messina che rintuzza ogni tentativo di fuga. Tanti giocatori nuovi nelle due squadre, con qualche automatismo ancora da sistemare, ma tanto talento in attacco che si concretizza in azioni spettacolari. L’Olimpia pareggia a 5′ dal termine, poi si va avanti punto a punto. Con il punteggio in pieno equilibrio, una tripla di uno scatenato Edwards a 12” dalla sirena sembra poter regalare il successo alla Virtus. Sull’altro fronte Shields sbaglia il tiro del pareggio, ma la palla finisce tra le mani di Ellis che segna l’83-83. All’Overtime l’inerzia è tutta per Milano che trionfa 93-86.

Olimpia Milano – Virtus Bologna Supercoppa Semifinale

Parziali: 22-20/ 45-42/ 64-59/83-83.

Olimpia Milano: 3 Mannion, 9 Brown, Ellis 9, Booker 11, Tonut 0, Bolmaro 13, Leday 18, Ricci 6, Flaccadori, Diop, Shields 23, Nebo 1. All. Messina

Virtus Bologna: Vildoza 3, Edwards 21, Pajola 13, Niang 14, Accorsi 0, Smailagic 10, Alston 10, Hackett 0, Morgan 8, Jallow 2, Diouf 5. Coach Ivanovic

Arbitri: Rossi, Quarta